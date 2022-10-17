Компания довольно давно не выпускала свои варианты флагманских видеокарт NVIDIA.

Ассортимент GeForce RTX 4090 продолжает расширяться, на этот раз свою версию новой флагманской видеокарты NVIDIA в исполнении Winfast Hurricane представила компания Leadtek, сообщает VideoCardz. Что примечательно, это первая флагманская видеокарта NVIDIA от Leadtek за долгое время, в серии GeForce RTX 30 компания ограничилась выпуском RTX 3080 и RTX 3090, не представив в последствии Ti версии этих видеокарт. Что ожидаемо, RTX 4090 Winfast Hurricane обладает внушительными размерами, занимая в длину 35 см, система охлаждения (СО) перекроет 3,5 слота расширения.

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Что касается конструкции СО, производитель отмечает применение трёх крупных 100-мм вентиляторов и восьми 6-мм тепловых трубок. Направление вращения боковых и центрального вентиляторов не совпадает для создания турбулентного потока и улучшения теплоотвода. Присутствует металлический бэкплэйт с вырезами для вентиляции. Видеокарта работает на стандартных частотах, заводского разгона нет, дополнительное питание реализовано с помощью 12+4-контактного коннектора, в комплект входит переходник на три 8-контактных разъёма, максимальное энергопотребление 450 Вт. X-образный дизайн кожуха с тёмной раскраской выглядит довольно привлекательно, присутствует подсветка, но она ограничивается вентиляторами. Стоимость модели не уточняется.