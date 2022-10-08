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Ganesh Ravikumar, Unsplash

NVIDIA решила выпустить в стартовой линейке видеокарт GeForce RTX 40 две версии RTX 4080, а не боле привычное трио из моделей разного класса RTX 4090, 4080 и 4070. Точные сроки выхода, конфигурация и конструктивные особенности RTX 4070 на данный момент неизвестны, но некоторая информация появилась у инсайдера Moore’s Law is Dead, блогер частично раскрыл особенности дизайна ускорителя.

Источник: Moore's Law Is Dead, YouTube

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На изображении видно часть видеокарты, предположительно RTX 4070. Во-первых, видно, что конструкция вентилятора схожа с таковой у старших версий видеокарт: совпадает геометрия лопастей, а из-за увеличенного диаметра вентилятор захватывает часть конструкции рамки. Но в отличие от старших видеокарт система охлаждения не такая массивная и, на первый взгляд, занимает два слота расширения или чуть более. Также видно, что RTX 4070 сохраняет общий дизайн старших решений, а значит есть вероятность, что для этой модели также будут использовать печатную плату с V-образным вырезом, для RTX 3070 использовали прямоугольную плату, в отличие от RTX 3080 и 3090.

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Что касается сроков выхода, видеокарту ожидают не раньше следующего года, есть вероятность, что она будет представлена в начале первого квартала.

Источник:
Moore's Law Is Dead, YouTube
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты
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