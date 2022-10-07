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Microsoft назвала функции Windows 11, отключив которые можно повысить игровую производительность
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Microsoft опубликовала для пользователей Windows 11 рекомендации для повышения игровой производительности. Операционная система со временем обрастает новыми возможностями и слоями защиты, становясь всё более гибкой и мощной платформой для работы и развлечений. Но внедрение новых функций не всегда однозначно положительно сказывается на всех аспектах работы операционной системы, например, некоторые возможности и уровни защиты могут быть ресурсоёмкими, добавлять дополнительные слои проверок, снижая пиковую производительность. К этому особо чувствительны заядлые геймеры, которые порой начинают отключать в системе всё подряд, в надежде вернуть пару потерянных FPS.

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Всё подряд отключать не нужно, Microsoft назвала несколько настроек и функций, отключение которых действительно может помочь. В основном все они имеют отношение к безопасности, так что их отключение повысит уязвимость операционной системы к некоторым видам атак — это нужно иметь ввиду. Итак, на основании исследований и отзывов было установлено, что отключение целостности памяти (Memory Integrity) и компонента платформа виртуальной машины (Virtual Machine Platform, VMP) может положительно повлиять на производительность в играх.

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Что в итоге теряем? Во-первых, отключая проверку целостности памяти теряем дополнительную защиту ядра от внедрения вредоносного кода в процессы, а также проверку драйверов. Во-вторых, отключив VMP теряем доступ к встроенной поддержке виртуальных машин, скорее всего, не будет работать слой совместимости для запуска Linux приложений (Windows Subsystem for Linux, WSL) и ряд других возможностей.

Источник:
Microsoft
gHacks
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#игры #windows 11
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