Thermaltake продолжает обновлять свою линейку блоков питания моделями, соответствующими новым стандартам. Сегодня праздник у любителей компактных сборок, компания представила три полностью модульные модели Toughpower SFX и у них есть всё для видеокарт нового поколения: высокая мощность от 750 Вт, высокая эффективность, подтверждённая сертификатом 80 PLUS Gold, соответствие стандарту ATX 3.0 и наличие полноценного 12+4-контактного разъёма и кабеля PCIe Gen5 12VHPWR. Кроме того, в комплекте поставки присутствует кронштейн для установки SFX блока питания на место более крупной ATX модели.
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Модели мощностью 750 Вт и 850 Вт имеют размеры 125×63,5×100 мм и оснащаются 92-мм вентилятором, модель на 1000 Вт использует вентилятор диаметром 120 мм и больше в размерах: 125×63,5×126 мм. Старт продаж запланирован на середину ноября, рекомендованные цены для рынка США и Европы:
- 750 Вт: 159,99 USD / 169,90 EUR
- 850 Вт: 179,99 USD / 194,90 EUR
- 1000 Вт: 234,99 USD / 244,90 EUR
Среди отмеченных производителем достоинств моделей:
- японские конденсаторы с рабочей температурой 105°C
- полная совместимость со спецификациями Intel ATX 3.0, включая требования по кратковременной пиковой мощности видеокарт 200% и 70 % эффективности при низкой нагрузке
- тихий вентилятор и пассивный режим работы при нагрузке до 30%
- низким уровень шума, а также пульсаций — ниже 30 мВ по линиям +12 В, +5 В и +3,3 В во всём диапазоне мощности
- отклонение напряжения на основных линиях не превышает ±2%
- время удержания 17 мс
Подробнее с блоками питания можно ознакомиться на официальных страницах:
- Источник:
- Thermaltake