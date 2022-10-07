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Thermaltake представила новые компактные БП Toughpower SFX — мощность до 1000 Вт, ATX 3.0 и 12VHPWR
SFX сборки готовы к новому поколению видеокарт.
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Источник: Thermaltake

Thermaltake продолжает обновлять свою линейку блоков питания моделями, соответствующими новым стандартам. Сегодня праздник у любителей компактных сборок, компания представила три полностью модульные модели Toughpower SFX и у них есть всё для видеокарт нового поколения: высокая мощность от 750 Вт, высокая эффективность, подтверждённая сертификатом 80 PLUS Gold, соответствие стандарту ATX 3.0 и наличие полноценного 12+4-контактного разъёма и кабеля PCIe Gen5 12VHPWR. Кроме того, в комплекте поставки присутствует кронштейн для установки SFX блока питания на место более крупной ATX модели.

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Модели мощностью 750 Вт и 850 Вт имеют размеры 125×63,5×100 мм и оснащаются 92-мм вентилятором, модель на 1000 Вт использует вентилятор диаметром 120 мм и больше в размерах: 125×63,5×126 мм. Старт продаж запланирован на середину ноября, рекомендованные цены для рынка США и Европы:

  • 750 Вт: 159,99 USD / 169,90 EUR
  • 850 Вт: 179,99 USD / 194,90 EUR
  • 1000 Вт: 234,99 USD / 244,90 EUR
Источник: Thermaltake

Среди отмеченных производителем достоинств моделей:

  • японские конденсаторы с рабочей температурой 105°C
  • полная совместимость со спецификациями Intel ATX 3.0, включая требования по кратковременной пиковой мощности видеокарт 200% и 70 % эффективности при низкой нагрузке
  • тихий вентилятор и пассивный режим работы при нагрузке до 30%
  • низким уровень шума, а также пульсаций — ниже 30 мВ по линиям +12 В, +5 В и +3,3 В во всём диапазоне мощности
  • отклонение напряжения на основных линиях не превышает ±2%
  • время удержания 17 мс
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Подробнее с блоками питания можно ознакомиться на официальных страницах:

Источник:
Thermaltake
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#блоки питания #thermaltake
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