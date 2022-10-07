Похоже, такие частоты можно будет получить в домашних условиях.

Brad Starkey, Unsplash

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 работают на гораздо более высоких тактовых частотах, чем их предшественники. Например, по спецификациям, максимальная частота графического процессора RTX 3090 Ti достигает 1,860 ГГц, а для новых видеокарт RTX 40 это значение уже больше 2,5 ГГц. К тому же NVIDIA демонстрировала СМИ, что в играх пиковая частота флагманских видеокарт может достигать 2,85 ГГц, а в лабораторных условиях видеокарты и вовсе удалось разогнать до 3 ГГц. Похоже, что такого уровня частот можно будет достичь не только в лаборатории NVIDIA — участник китайского форума ChipHell, якобы имеющий доступ к RTX 4080 16 ГБ, зафиксировал такие частоты при тестировании в 3DMark, сообщает VideoCardz.

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Судя по всему, RTX 4080 16 ГБ автоматически повысила частоту до 3 ГГц в тесте 3DMark Time Spy, важно отметить, что это не Extreme версия с разрешением 4K, а базовый тест в разрешении 1440p, как отмечают специалисты VideoCardz, при меньшей нагрузке графический процессор повышает частоту до более высокого уровня. В подтверждение автор тестирования опубликовал снимок GPU-Z, обозначение видеокарты на нём нет, но частота памяти совпадает со спецификациями (1,4 ГГц или эффективные 22,4 ГГц).

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На снимке также показана температура графического процессора 60,8°C, самая горячая точка 75,4°C. Пиковое энергопотребление всей видеокарты зафиксировано на отметке 333 Вт, что немного выше стандартных 320 Вт, но автор не уточняет, тестируется ли стандартная видеокарта или вариант от стороннего производителя. Сравнение показывает, что RTX 4080 16 ГБ с графической оценкой 28929 баллов на 25% быстрее RTX 3090 Ti.