Производство продолжает набирать обороты.

Edgar Almeida, Unsplash

Похоже, что Valve наконец-то удалось наладить производство не только Steam Deck, но и фирменной док-станции. Во-первых, портативный игровой ПК теперь можно купить напрямую, в тех регионах, где устройство представлено официально, за исключением Японии, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга. В указанных регионах продажи начались недавно и пока всё ещё нужно оформлять бронь и ждать своей очереди на покупку, но даже в этом случае очередь должна продвигаться сейчас очень быстро. Но всё же компания отмечает, что если заказов будет слишком много, то бронирование может вернуться. Во-вторых, официально запущены продажи док-станции, которая позволит сделать из Steam Deck полноценный ПК.

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Ещё недавно сотрудники Valve отмечали наличие некоторых проблем с производством док-станции, в продаже уже успели появиться сторонние решения, а фирменное всё ещё задерживалось. Но теперь, вероятно, проблемы решены и док-станция поступает в продажу, расширяя возможности Steam Deck за счёт наличия трёх USB Type-A 3.1 Gen 1, видеовыходами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также сетевым гигабитным разъёмом Ethernet. Устройство достаточно производительное, чтобы использовать его и в качестве настольного ПК — 4-ядерный 8-поточный процессор с ядрами AMD Zen2, мощная интегрированная графика RDNA 2 и 16 ГБ LPDDR5.

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