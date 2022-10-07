Intel возвращается на верхние строчки рейтинга.

Представители Intel намекали на высокий разгонный потенциал процессоров Raptor Lake-S, пришло время показать их в деле — до начала продаж остаётся примерно две недели. Продемонстрировать возможности разгона Intel Core i9-13900K было решено во время финала конкурса Intel Creator Challenge, который состоялся накануне. Процессор доверили профессиональному оверклокеру Аллену Голиберзаху (Allen Golibersuch), известному под псевдонимом Splave, специалисту удалось достичь частоты 8,2 ГГц – Intel возвращается на первые строчки рейтинга HWBot.

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Стоит напомнить, что Intel Core i9-13900K имеет 24 ядра в конфигурации 8P+16E и 32 потока, максимальная частота при нагрузке на пару ядер составляет 5,8 ГГц, при нагрузке на все ядра – 5,5 ГГц. Рекорд был установлен только с активными P-ядрами и отключённой технологией Hyper-Threading, в конечном итоге напряжение на процессоре достигло 1,824 В. В установлении рекорда помогла материнская плата ASRock Z790 Taichi и конечно-же большой запас жидкого азота.

По мнению Splave, 8,2 ГГц — это ещё не предел для Intel Core i9-13900K и после релиза процессора определённо последуют новые рекорды. За рубежом процессор ожидается в продаже 20 октября, рекомендованная цена 589 долларов США.

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