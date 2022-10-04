Серия APEX 15 MAX основана на настольной платформе.

Компания XMG, известная как производитель настольных компьютеров и ноутбуков, решила пополнить свой ассортимент чем-то необычным и обновила серию ноутбуков APEX 15 MAX, которые теперь предлагаются с мощными процессорами AMD Ryzen 5000, предназначенными для настольных систем. Пожалуй, главной особенностью этой серии является возможность выбора конфигурации с процессором Ryzen 7 5800X3D — XMG заявляет, что APEX 15 MAX является первым в мире ноутбуком, предлагающим такую возможность.

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Как отмечает производитель, в мае для ноутбуков APEX 15 MAX был разработан специальный BIOS, позволяющий использовать мобильные процессоры AMD Ryzen 5000, от 6-ядерного Ryzen 5 5600X до 12-ядерного Ryzen 9 5900X. Можно установить даже 16-ядерный Ryzen 9 5950X, но производитель делать этого не рекомендует, если же очень хочется, то придётся приложить некоторые усилия для ручной настройки частоты и напряжения, не исключено, что придётся поискать отборный процессор, способный работать на более низких напряжениях.

Теперь компания выпускает BIOS 1.07.09A01 с обновлённым протоколом AGESA 1.2.0.7, что позволяет использовать процессор Ryzen 7 5800X3D и получить доступ к настройкам разгона Precision Boost Overdrive 2 (PBO2) и AMD Curve Optimizer. Обновлённый BIOS можно самостоятельно установить на ноутбуки APEX 15 MAX поколения E22, а затем и заменить процессор — благо платформа имеет стандартный сокет AM4.

В качестве графического ускорителя можно выбрать одну из двух видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30: 3060 на 6 ГБ или 3070 на 8 ГБ, — обе с энергопотреблением TGP 115 Вт. К слову, замена Ryzen 7 5700X на 5800X3D в среднем обеспечивает 30% прирост производительности на конфигурации с RTX 3070.

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Цена на ноутбуки начинается от 1379 евро, установка Ryzen 7 5800X3D добавит 342 евро к этой цене. На зарубежной площадке Bestware действует скидка 300 евро до 11 октября.