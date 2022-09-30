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Наклейка может стать неожиданной проблемой для владельцев материнских плат ASRock X670E
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David Maier, Unsplash

С неожиданной проблемой столкнулись некоторые обладатели новой материнской платы ASRock X670E Taichi для платформы AMD AM5. Безобидная, на первый взгляд, наклейка с инструкцией по установке модулей памяти стала настоящим кошмаром для владельца, который под псевдонимом BuzzBumbleBee поделился своей историей на портале Reddit, сообщает ресурс ComputerBase.

Источник: Reddit u/BuzzBumbleBee и ComputerBase

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Попытка удалить наклейку привела к довольно печальным последствиям — она отклеилась не полностью, тонкий клеевой слой с бумагой остался на разъёмах и теперь удаление этих остатков займёт довольно много времени. Перед сборкой придётся несколько раз убедиться, что ни в одном из слотов нет остатков бумаги. Владелец смог справиться с проблемой, используя спиртовые салфетки и зубочистки.

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Вероятно, стоило использовать более плотную ламинированную наклейку или меньше клея. Как отмечает ComputerBase, случай не единичный, в социальных сетях и на разных платформах можно встретить пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой, их простейшая рекомендация — удалять наклейку крайне осторожно и не спешить.

Источник:
Reddit u/BuzzBumbleBee
ComputerBase
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#amd #материнские платы #asrock
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