Компании EK и MSI представили ограниченную серию материнских плат X670E Carbon, полное название модели EK-Quantum MSI MPG X670E CARBON EK X — её оснастили крупным водоблоком EK Quantum Momentum, который охлаждает не только процессор, но и мощную подсистему питания, построенную по схеме 18+2+1. Кроме того, моноблок оснащён съёмной частью для отвода тепла от двух верхних твердотельных накопителей M.2, съёмная конструкция позволит легко устанавливать или заменять накопители без разборки контура.
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Как отмечается, пиковые частоты процессоров Ryzen 7000 зависят от температуры и при высокоэффективном охлаждении процессора с подсистемой питания можно добиться куда большей производительности, недостижимой с системами охлаждения низкого класса.
Основание моноблока изготовлено из никелированной электролитической меди, верхняя часть из литого акрилового стекла с ЧПУ обработкой. На плате уже установлены стойки из никелированной латуни — остаётся только установить и закрепить моноблок. В числе преимуществ EK Quantum Momentum встроенный расходомер и датчик температуры, что позволяет осуществлять мониторинг, точную настройку насоса и вентиляторов. Про RGB подсветку тоже не забыли.
Рекомендованная стоимость материнской платы составляет 849,90 евро, начало продаж ожидается в середине ноября.
- Источник:
- EKWB
- TechPowerUp