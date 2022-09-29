Главное требование касается мощности блока питания.

Phil Reid, Unsplash

Представители NVIDIA ответили на самые частые вопросы о требованиях новых видеокарт GeForce RTX 40 к блокам питания. Публикация появилась на официальном форуме GeForce и общий её смысл таков: «Видеокарты GeForce RTX 40 серии не требуют нового блока питания, если выполняются рекомендации по мощности блока питания. Видеокарты поставляются с адаптером для обеспечения совместимости с существующими блоками питания». Подробнее нюансы и особенности компания раскрывает уже в ответах на вопросы, коснёмся основных моментов:

Для RTX 4090 рекомендуется БП мощностью не менее 850 Вт, для 4080 16 ГБ — не менее 750 Вт, для 4080 12 ГБ — не менее 700 Вт. Если БП соответствует этим рекомендациям — новый не нужен.

Наличие у блока питания разъёма PCIe Gen5 не является обязательным — видеокарты RTX 40 серии поставляются с адаптерами, которые позволяют использовать существующие БП с привычными 8-контактными разъёмами питания PCIe.

Комплектный адаптер питания «умный» — внутри него активные схемы, которые нужны для транслирования состояния 8-контактных разъёмов в сигналы боковой полосы. Видеокарта понимает, сколько 8-контактных разъёмов есть у переходника и регулирует пиковую мощность в зависимости от этого. Переходник на 4×8-pin позволит увеличить предел мощности, что необходимо для разгона или уже разогнанных на заводе вариантов.

NVIDIA даёт понять, что распространённая в сети информация о потенциальной проблеме с перегрузкой по току и мощности при использовании переходников неактуальна, поскольку относится к проблеме одного из поставщиков, выявленной на ранней стадии разработки. Ошибка была исправлена, информация доведена до других производителей.

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Также компания отмечает, что при подключении кабеля над видеокартой нужно оставлять не менее 36 мм свободного пространства. Это нужно для охлаждения и безопасного изгиба кабеля. Дополнительные подробности, а также мини-инструкции по выбору блока питания можно найти на форуме GeForce.

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К сказанному можно добавить лишь то, что если и подключать новые видеокарты через переходник, то нужно использовать качественный комплектный вариант, который может транслировать сигналы боковой полосы. Сторонние решения таким функционалом могут и не обладать. Кроме того, нужно понимать, что начинка у блоков питания разная и наличие наклейки 850 Вт ещё ни о чём не говорит.