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Замечены 8-ядерные мобильные процессоры Intel Core i3 серии N300
Ядра эти эффективные, но оценка процессора вполне неплохая.
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Intel отказалась от брендов Pentium и Celeron в новых линейках мобильных процессоров в пользу Intel Processor. Официально компания не уточнила, в соответствии с каким правилом новые модели Intel Processor будут получать свои обозначения. На этот счёт есть некоторые предположения, на прошлой неделе в сети заметили серии Intel Processor N100 и N200, которые относятся к энергоэффективной линейки Alder Lake-N. А сегодня ресурс Wccftech уже сообщает о появлении серии N300 в базе данных бенчмарка BAPCo CrossMark, правда относится серия уже к бренду Intel Core более высокого уровня: всего было замечено две модели: Core i3-N305 и Core i3-N300.

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Оба процессора 8-ядерные, но все эти ядра эффективные и используют архитектуру Gracemont, а значит не поддерживают Hyper-Threading. Семейство Alder Lake-N ориентировано на лёгкие и тонкие устройства начального уровня, за счёт применения только E-ядер энергопотребление этих моделей сведено к минимуму. Наличие восьми E-ядер говорит о том, что в кристалле работают только два кластера эффективных ядер, частоты и объём кэш-памяти неизвестны, что касается кэша, скорее всего, объём такой же, как и у других процессоров Alder Lake.

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Процессоры Core i3-N305 и Core i3-N300 тестировались в составе ноутбуков, которые также использовали оперативную память DDR4-3200 в одноканальном режиме, в первом случае 16 ГБ, а во втором — 8 ГБ. Сравнивать результаты бесполезно, поскольку один ноутбук работал в режиме «Производительность», а другой в режиме «Эффективность». Общий результат Core i3-N305 составил 887 баллов, такую же оценку в базе можно найти для 4-ядерного и 8-поточного Core i5-10400H, вполне неплохой результат для нового Core i3.

Источник:
BAPCo CrossMark: Core i3-N305, Core i3-N300
Wccftech
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#intel #процессоры
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