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NVIDIA опубликовала данные об игровой производительности RTX 4090 в 8K
Больше 60 FPS и иногда даже без DLSS.
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Brad Starkey, Unsplash

NVIDIA называла выпущенную в 2020 году видеокарту GeForce RTX 3090 первым графическим ускорителем для игр в разрешении 8K, теперь представлена RTX 4090 и, по заявлениям компании, она от двух до четырёх раз быстрее RTX 3090 Ti. На что же способен новый флагман Ada Lovelace в разрешении 8K, ответ на этот вопрос появился накануне, компания опубликовала данные об игровой производительности и видеокарта RTX 4090 способна обеспечить комфортный игровой процесс в этом разрешении, иногда даже без DLSS.

Источник: NVIDIA

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NVIDIA приводит результаты для восьми игр, производительности RTX 4090 достаточно, чтобы обеспечить более 80 FPS в Apex Legends, Hunt: Showdown, Lost Ark и War Thunder без применения технологии масштабирования DLSS. Если всё-таки включить DLSS в War Thunder, то средний FPS возрастает примерно со 110 до 164 кадров. В остальной четвёрке игр DLSS позволяет добиться комфортной частоты кадров с сохранением максимальных настроек графики, в Fortnite технология позволяет повысить FPS примерно от 30 до 82 кадров, сложнее ситуация в Microsoft Flight Simulator — средняя частота кадров стремится к 25, но стоит только включить DLSS и на счётчике уже 82 FPS. Похожая ситуация наблюдается Naraka: Bladepoint и Red Dead Redemption 2.

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NVIDIA напоминает, что RTX 4090 поддерживает вывод изображения 8K 60 Гц HDR по кабелю HDMI 2.1 и переменную частоту обновления VRR, а вот чтобы выводить изображение на дисплей 8K при частоте обновления 120 Гц потребуется подключить пару кабелей DisplayPort, поскольку новые видеокарты могут похвастаться поддержкой только спецификации DP 1.4a, а поддержки DP 2.0 нет, напоминают специалисты TweakTown.

Источник:
NVIDIA
TweakTown
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#nvidia #видеокарты
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