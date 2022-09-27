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Цены на процессоры Intel Core 13-го поколения заметили на Newegg — 660 долларов за Core i9-13900K
На 12% дороже предшественника.
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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
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ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Сегодня вечером состоится открытие мероприятия Intel Innovation 2022, где ожидают презентацию процессоров Intel Core 13-го поколения и, по слухам, после неё откроются предварительные заказы на модели из стартовой линейки. Вполне вероятно, что это действительно так, поскольку на американской торговой площадке Newegg полный список новинок уже появился и есть даже цены, сообщает VideoCardz. Неизвестно, соответствуют ли цены действительным значениям, поэтому с выводами спешить не стоит, но при наличии интереса, ознакомится с ценами можно.

  • Core i9-12900K/13900K: 590/660 +11,9%
  • Core i9-12900KF/13900KF: 565/630 +11,5%
  • Core i7-12700K/13700K: 410/450 +9,8%
  • Core i7-12700KF/13700KF: 385/430 +11,7%
  • Core i5-12600K/13600K: 290/330 +13,8%
  • Core i5-12600KF/13600KF: 265/310 +17,0%

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Итак, флагманский Core i9-13900K оценивается площадкой в 659,99 долларов США (USD), вариант без встроенной графики KF на 20 USD дешевле. Соответственно, модели Core i7-13700K/KF стоят 449,99/429,99 USD, а Core i5-13600K/KF — 329,99/309,99 USD. Цены ниже тех, что недавно были замечены на другой торговой площадке и выглядят более реальными, однако новинки дороже своих прямых предшественников, но при этом и производительнее за счёт и больших частот и большего количества ядер.

Источник:
Newegg
VideoCardz
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#intel #процессоры
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