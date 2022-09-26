Разработка, которая может заинтересовать пользователей, уставших от старого дизайна ОС.

Альтернативная графическая оболочка для операционных систем Windows 7-11 под названием Cairo добралась-таки до релизной версии. Сегодня разработчик оболочки Сэм Джонсон (Sam Johnson) под псевдонимом dremin опубликовал на GitHub версию 0.4.245 — первую без статуса pre-release, сообщает Deskmodder.

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Cairo разрабатывается уже несколько лет и пользуется популярностью у пользователей, которые хотят чего то нового во взаимодействии с операционной системой Windows. Особенно Cairo может приглянуться пользователям старых ОС, таких Windows 7 и 8.1, в том случае, если стандартный дизайн поднадоел. Возможно, многим оболочка будет непривычна, но кому-то может и понравиться. Здесь есть несколько настраиваемых панелей, где можно организовать и настроить выпадающие меню приложений, быстрого доступа к файлам и папкам, и многие другие элементы.

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За последнее время в Cairo было внесено много изменений, появилась поддержка Windows 11 и нескольких мониторов, совместимость с тёмными режимами интерфейса, исправлены ошибки и, что немаловажно, улучшен перевод на русский язык.