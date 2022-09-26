По некоторым характеристикам он приблизится к SXM5 варианту.

В марте NVIDIA представила ускорители вычислений Hopper H100, варианты в виде модуля с интерфейсом SXM5 и платы расширения PCIe. Вариант PCIe обладал более скромными характеристиками, имея на 14% меньше активных CUDA-ядер и примерно на 20% меньшую вычислительную производительность, а также более простую подсистему памяти с 80 ГБ HBM2e и пропускной способностью (ПСП) 2,0 ТБ/с, по TDP ускоритель укладывался в значение 350 Вт. Более же производительный вариант SXM5 с мощностью 700 Вт оснащался графическим процессором на 16896 CUDA-ядер и 80 ГБ HBM3 памяти, в данном случае ПСП достигала 3,0 ТБ/с. Похоже, что NVIDIA всё-таки может выпустить ещё один PCIe вариант Hopper H100 и он по некоторым характеристикам будет близок к SXM5 варианту, сообщает VideoCardz.

реклама

Слух опирается на скриншот списка устройств Windows, где присутствует плата NVIDIA H100 120GB, более никаких подтверждений существования такого варианта нет, так что пока не стоит доверять этой информации. Однако утверждается, что новый PCIe вариант Hopper H100 получит полный графический процессор с 16896 CUDA-ядрами и 120 ГБ памяти HBM2e. Увеличенные стеки HBM2e памяти позволят нарастить ПСП до 3,0 ТБ/с как у варианта SXM5. Мощность не уточняется, но у PCIe варианта с менее эффективным охлаждением она не должна быть такой же, как у SXM5 модуля, поэтому, несмотря на близкие характеристики, производительность всё же должна быть ниже.