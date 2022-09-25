Возможно, вскорости после этого начнутся продажи.

Intel намеревалась выпустить производительные дискретные видеокарты Arc A770 и A750 летом этого года. Календарное и астрономическое лето прошло, а видеокарт в продаже так и нет. Представители графического подразделения в этом месяце хорошо разогнали предпродажную кампанию, регулярно публикуя различные материалы, устраивая встречи с блогерами, СМИ и энтузиастами, так где же видеокарты? Согласно информации источников ресурса VideoCardz, с конца следующей недели СМИ начнут публиковать первые превью, а затем и обзоры A770 — пока речь идёт об этой модели.

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Сообщается, что эмбарго на распаковку и демонстрацию видеокарты перестанет действовать 30 сентября, тогда стоит ожидать первых превью. Эмбарго на полноценные обзоры якобы спадёт 5 октября. Вероятно, Intel дожидается мероприятия Innovation 2022, чтобы анонсировать начало продаж старших видеокарт Arc серии A. Также ожидается, что на данном мероприятии будет представлено новое поколение процессоров Intel Raptor Lake-S и новые чипсеты 700 серии. Стартовый состав процессоров включает производительные модели с разблокированным множителем.