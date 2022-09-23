Видеокартам GeForce RTX 40 есть что предложить создателям контента.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 привлекли внимание и любителей игр и создателей контента, в частности, за счёт наличия двойного кодировщика с поддержкой AV1. Кроме этого, мощный ускоритель оптического потока архитектуры Ada Lovelace можно использовать не только для генерации кадров в играх при работе технологии масштабирования DLSS 3, но и при кодировании видео, пишет TechSpot. Чтобы задействовать все возможности видеокарт Ada Lovelace, компания NVIDIA обновила Video Codec SDK до версии 12.0, добавив поддержку AV1, и Optical Flow SDK до версии 4.0, сообщается в блоге.

реклама

В NVIDIA Optical Flow SDK 4.0 появилась библиотека под названием FRUC, расшифровка аббревиатуры Frame Rate Up Conversion, что дословно можно перевести как преобразование с повышением частоты кадров: «FRUC генерирует видео с более высокой частотой кадров из видео с более низкой частотой кадров, вставляя интерполированные кадры с использованием векторов оптического потока», — объясняют специалисты компании. Аппаратное ускорение FRUC полагается на ядра CUDA и ускоритель оптического потока, который в архитектуре Ada Lovelace стал в 2,5 раза быстрее и выполняет свою работу на 15% качественнее.

Пример работы библиотеки FRUC показан ниже, исходное видео имело частоту кадров 15 FPS, её удалось повысить в два раза за счёт создания интерполированных промежуточных кадров.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



