Отборный Core i9-12900KS остался далеко позади.

Будущий флагманский процессор Intel Core i9-13900K появился в базе данных PassMark и сразу же занял первую строчку рейтинга однопоточной производительности, сообщает VideoCardz. Процессор набрал 4833 балла, что на 9,5% превышает результат i9-12900KS — самой быстрой модели в семействе Alder Lake-S. Такой результат объясняется существенно большими частотами i9-13900K, в турборежиме они достигают 5,4 ГГц для P-ядер, а за счёт технологии Thermal Velocity Boost (TVB) пара P-ядер процессора может повышать частоту до 5,8 ГГц, в то время как i9-12900KS может похвастаться максимальной частотой 5,5 ГГц в режиме TVB.

реклама

Что касается многопотока, то 24-ядерный (8P+16E) и 32-поточный Core i9-13900K набрал в PassMark 54433 балла, опередив AMD Ryzen 9 5950X практически на 19%. Судя по данным в отчёте, значение TDP в режиме PL2 было установлено на отметке 250 Вт.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ожидается, что Intel представит новое поколение настольных процессоров 27 сентября.