К тому же выяснились интересные детали про техпроцесс, он всё-таки не 4-нм.

Спецификации новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серии продолжают уточняться, странно, что компания не представила полную информацию на презентации к запуску и теперь нужно по крупицам собирать недостающие детали, чтобы получить полное представление о новых моделях. Стала известная полная информация о размерах кристаллов и количестве транзисторов в графических процессорах AD102, AD103 и AD104, также выяснился объём кэш-памяти 2-го уровня и прояснилась информация о техпроцессе, по которому изготавливаются чипы, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

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Редактор технического ресурса AnandTech Райан Смит (Ryan Smith) в своём Twitter* @RyanSmithAT опубликовал дополнительную информацию по графическим процессорам NVIDIA Ada Lovelace, начнём с площади чипов и количества транзисторов:

AD102: площадь 608 мм 2 ; 76,3 млрд транзисторов

; 76,3 млрд транзисторов AD103: площадь 378,6 мм 2 ; 45,9 млрд транзисторов

; 45,9 млрд транзисторов AD104: площадь 294,5 мм2; 35,8 млрд транзисторов

В очередной раз подтвердилось, что AD102 имеет 96 МБ кэш-памяти L2, AD103 64 МБ, а AD104 — 48 МБ. Непонятно, почему NVIDIA упустила этот момент на презентации, считается, что увеличение кэш-памяти является одним из существенных преимуществ новых видеокарт. Стоит обратить внимание, что значения указаны для полного чипа, в представленных на данный момент видеокартах используются несколько урезанные версии и кэш-памяти L2 в них меньше:

RTX 4090: 72 МБ

RTX 4080 16/12GB: 48 МБ

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Ресурс HKEPC в своём Twitter* @hkepcmedia сообщает, что NVIDIA уточнила нормы технологического процесса, по которым производятся графические процессоры. Здесь возникает путаница, компания сообщала, что Ada Lovelace основана на техпроцессе TSMC под кодовым названием 4N, говоря, что это оптимизированный специально для видеокарт техпроцесс, в материалах компании указано, что это 4-нм техпроцесс, но на самом деле выяснилось, что это 5-нм техпроцесс с оптимизациями: по сравнению с TSMC N5 площадь кристалла удалось уменьшить примерно на 6%.