Информация об огромном кэше L2 подтвердилась.

Похоже, ещё одна недостающая часть характеристик видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 стала известна — подтвердился увеличенный объём кэш-памяти 2-го уровня. В полном графическом процессоре Ada Lovelace присутствует 96 МБ кэша L2, информацию продолжает публиковать в своём Twitter* редактор ресурса HardwareLuxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling) @aschilling. Это огромный прирост по сравнению с прошлым поколением, в GA102 на базе архитектуры Ampere было 6 МБ L2. Такой объём кэш-памяти должен компенсировать узкие места основной подсистемы памяти, так что это может объяснять применение более «узкой» шины у видеокарт RTX 4080.

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Специалист также уточняет, сколько кэш-памяти L2 у модели RTX 4090 — флагману досталось 72 МБ. Однако на данный момент непонятно, как объём кэш-памяти коррелирует с другими функциональными блоками, изменение объёма между полным GPU и вариантом RTX 4090 не пропорционально какому-либо изменению в количестве других блоков, поэтому стоит дождаться подтверждения объёма для RTX 4090.

Источник: Andreas Schilling @aschilling в Twitter* * заблокирован в РФ