После специального мероприятия NVIDIA для журналистов появились новые технические подробности о видеокартах GeForce RTX 40, некоторые из них публиковались ещё до завершения мероприятия, так стало известно об общем количестве блоков растеризации. Теперь же ресурсы TechPowerUp и HardwareLuxx опубликовали отчёты о мероприятии, которые содержат блок-схему графического процессора и другие подробности. В первую очередь можно отметить следующие интересные особенности новых видеокарт:
- Система охлаждения видеокарт RTX 40 Founders Edition схожа с той, что применялась в серии RTX 30 Ampere, но есть изменения, в частности, используются вентиляторы большего размера, что позволило увеличить воздушный поток на 20%.
- По приблизительным оценкам, благодаря лучшему охлаждению и обновлённому техпроцессу GDDR6X от Micron, температура чипов памяти стала ниже на 10°C, снизилось энергопотребление.
- Применяется 23-фазная подсистема питания (20 фаз на GPU и 3 фазы на память).
- В системе управления питанием снижено время отклика, что позволило снизить всплески тока.
- Видеокарты поддерживают PCIe Gen4.
- Видеокарты лишились поддержки NVLink, но NVIDIA планирует используют освободившиеся ресурсы для других возможностей, которые пока не раскрываются.
- Ранее инженер компании Брайан Катандзаро (Bryan Catanzaro) намекал в Twitter* @ctnzr, что подготавливаются какие-то интересные нововведения с технологией RTX I/O (реализация NVIDIA для быстрой загрузки игр, фирменный аналог Microsoft DirectStorage).
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Блок схема графического процессора позволяет узнать количество и соотношение всех функциональных блоков, но только для полнофункциональной версии GPU, а такая пока не используется в представленных игровых видеокартах. При этом количество некоторых отключённых блоков не уточняется.
На первый взгляд, иерархия блоков в Ada аналогична Ampere: на самом верхнем уровне располагается кластер GPC, в нём 6 кластеров TPC, каждый из которых объединяет по 2 мультипроцессора SM. Внутри SM ядро RT 3-го поколения, четыре текстурных блока TMU, 128 КБ кэш-памяти L1 и четыре потоковых процессора. Каждый процессор содержит два кластера ядер, 16×FP32 и объединённый 16×PF32/INT32, ядро ускорения тензорных операций 4-го поколения, кэш L0 и другие блоки.
Источник: HardwareLuxx и NVIDIA
Что касается отдельных моделей видеокарт, пока не подтверждено количество активных блоков GPC, а это не позволяет с уверенностью утверждать об общем количестве блоков растеризации ROP. Уточнены не все характеристики памяти и нет подтверждения информации о кэш-памяти 2-го уровня. Подробности появятся либо на обзорах, либо, когда NVIDIA выпустит документацию по архитектуре (Architecture Whitepaper), где обычно приводятся все сведения по первым представленным видеокартам.
Источник: HardwareLuxx, TechPowerUp
- Источник:
- TechPowerUp
- HardwareLuxx
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ