А вместе с ней и новые подробности о характеристиках.

После специального мероприятия NVIDIA для журналистов появились новые технические подробности о видеокартах GeForce RTX 40, некоторые из них публиковались ещё до завершения мероприятия, так стало известно об общем количестве блоков растеризации. Теперь же ресурсы TechPowerUp и HardwareLuxx опубликовали отчёты о мероприятии, которые содержат блок-схему графического процессора и другие подробности. В первую очередь можно отметить следующие интересные особенности новых видеокарт:

Система охлаждения видеокарт RTX 40 Founders Edition схожа с той, что применялась в серии RTX 30 Ampere, но есть изменения, в частности, используются вентиляторы большего размера, что позволило увеличить воздушный поток на 20%. По приблизительным оценкам, благодаря лучшему охлаждению и обновлённому техпроцессу GDDR6X от Micron, температура чипов памяти стала ниже на 10°C, снизилось энергопотребление.

Применяется 23-фазная подсистема питания (20 фаз на GPU и 3 фазы на память).

В системе управления питанием снижено время отклика, что позволило снизить всплески тока.

Видеокарты поддерживают PCIe Gen4.

Видеокарты лишились поддержки NVLink, но NVIDIA планирует используют освободившиеся ресурсы для других возможностей, которые пока не раскрываются. Ранее инженер компании Брайан Катандзаро (Bryan Catanzaro) намекал в Twitter* @ctnzr, что подготавливаются какие-то интересные нововведения с технологией RTX I/O (реализация NVIDIA для быстрой загрузки игр, фирменный аналог Microsoft DirectStorage).



NVIDIA Блок схема полного графического процессора Ada Lovelace и укрупнённая схема одного вычислительного блока SM. Источник: TechPowerUp

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Блок схема графического процессора позволяет узнать количество и соотношение всех функциональных блоков, но только для полнофункциональной версии GPU, а такая пока не используется в представленных игровых видеокартах. При этом количество некоторых отключённых блоков не уточняется.

На первый взгляд, иерархия блоков в Ada аналогична Ampere: на самом верхнем уровне располагается кластер GPC, в нём 6 кластеров TPC, каждый из которых объединяет по 2 мультипроцессора SM. Внутри SM ядро RT 3-го поколения, четыре текстурных блока TMU, 128 КБ кэш-памяти L1 и четыре потоковых процессора. Каждый процессор содержит два кластера ядер, 16×FP32 и объединённый 16×PF32/INT32, ядро ускорения тензорных операций 4-го поколения, кэш L0 и другие блоки.



Источник: NVIDIA Общее количество блоков в графических процессорах AD102 Ada и GA102 Ampere.Источник: HardwareLuxx

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Что касается отдельных моделей видеокарт, пока не подтверждено количество активных блоков GPC, а это не позволяет с уверенностью утверждать об общем количестве блоков растеризации ROP. Уточнены не все характеристики памяти и нет подтверждения информации о кэш-памяти 2-го уровня. Подробности появятся либо на обзорах, либо, когда NVIDIA выпустит документацию по архитектуре (Architecture Whitepaper), где обычно приводятся все сведения по первым представленным видеокартам.



Источник: TechPowerUp Общее количество блоков в графических процессорах AD102 Ada и GA102 Ampere.Источник: HardwareLuxx

Источник: TechPowerUp HardwareLuxx VideoCardz * заблокирован в РФ