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Выпущен AMD Adrenalin Edition 22.9.1 с поддержкой открытой беты Call of Duty: Modern Warfare II
И исправлением проблемы с Enhanced Sync.
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AMD выпустила новый пакет программного обеспечения Software Adrenalin версии 22.9.1, он получил статус Optional и нововведений в нём не так много. Компания добавила поддержку Call of Duty: Modern Warfare II к началу открытого бета-тестирования на ПК. Релиз нового шутера от Infinity Ward и Activision намечен на 28 октября, он является продолжением Modern Warfare образца 2019 года.

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Кроме этого, инженеры AMD исправили проблему в работе технологии Enhanced Sync: изображение могло пропадать во время игрового процесса и просмотра видео на системах с несколькими дисплеями, а также при включении/отключении функции.

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В списке известных проблем присутствуют некоторые позиции, отмеченные в предыдущем выпуске, но есть и новые, например, замечены искажения изображения при переключении между игровыми окнами и окнами, где воспроизводится видео; настройка вертикальной синхронизации «Всегда включено» на видеокартах Radeon RX серии 6000 может приводить к зависаниям системы или ошибке тайм-аут драйвера; также на системах с видеокартами RX 6000 может проявляться проблема с пропуском кадров при воспроизведении видео с использованием аппаратного ускорения в веб-браузерах.

Источник:
AMD
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#amd #видеокарты #драйверы
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