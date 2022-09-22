И исправлением проблемы с Enhanced Sync.

AMD выпустила новый пакет программного обеспечения Software Adrenalin версии 22.9.1, он получил статус Optional и нововведений в нём не так много. Компания добавила поддержку Call of Duty: Modern Warfare II к началу открытого бета-тестирования на ПК. Релиз нового шутера от Infinity Ward и Activision намечен на 28 октября, он является продолжением Modern Warfare образца 2019 года.

реклама

Кроме этого, инженеры AMD исправили проблему в работе технологии Enhanced Sync: изображение могло пропадать во время игрового процесса и просмотра видео на системах с несколькими дисплеями, а также при включении/отключении функции.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В списке известных проблем присутствуют некоторые позиции, отмеченные в предыдущем выпуске, но есть и новые, например, замечены искажения изображения при переключении между игровыми окнами и окнами, где воспроизводится видео; настройка вертикальной синхронизации «Всегда включено» на видеокартах Radeon RX серии 6000 может приводить к зависаниям системы или ошибке тайм-аут драйвера; также на системах с видеокартами RX 6000 может проявляться проблема с пропуском кадров при воспроизведении видео с использованием аппаратного ускорения в веб-браузерах.