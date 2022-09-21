Технические детали выясняются на встречах NVIDIA с журналистами.

NVIDIA проводит для журналистов мероприятие Editors Day today, где представители технологических СМИ могут узнать дополнительные подробности о видеокартах GeForce RTX 40. Редактор ресурса HardwareLuxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling) был приглашён на это мероприятие и поделился в своём Twitter* @aschilling некоторыми интересными деталями.

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Стало известно, сколько в графических процессорах Ada Lovelace блоков растеризации ROP, в такие детали NVIDIA не вдавалась во время презентации, да и в списке спецификаций на официальном сайте такой информации нет, не хватает и других подробностей, например, о скорости работы памяти. Так вот, каждый аппаратный блок GPC (Graphics Processing Cluster) содержит один «движок» растеризации, в котором находится две группы по 8 блоков ROP — в одном GPC находится 16 ROP. Таким образом полный чип AD102, состоящий из 12 GPC, должен содержать 192 блока ROP.

Источник: Andreas Schilling @aschilling в Twitter* * заблокирован в РФ