Phantom понравится тем, кто хочет минимум подсветки.

Компания Gainward представила свои варианты видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080 в сериях Phantom и Phoenix. Первой по списку идёт серия Phantom, видеокарты в данном исполнении могут понравиться тем, кто ищет вариант с минимумом подсветки. Модели выполнены практически полностью в чёрном цвете, подсвечен логотип на боковой панели. В этой серии представлена как RTX 4090, так и варианты RTX 4080 на 16 ГБ и 12 ГБ видеопамяти.

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В серии Phoenix компания представила два варианта RTX 4080 на 12 ГБ. Они выглядят уже веселее, кожух выполнен в тёмном цвете, однако большая его фронтальная часть украшена RGB-подсветкой.

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Что касается технических особенностей, главное внимание обращено на систему охлаждения, обе серии используют новую конструкцию, в список достоинств которой входит:

Испарительная камера и массив из восьми тепловых трубок Hyper Conductive Heat Pipes.

Рёбра радиатора имеют необычную геометрию, с одной из сторон пластины загнуты, называется такое решение Diffuser Fins, как оно влияет на эффективность теплообмена, не уточняется.

Конструкция вентиляторов Cyclone Fan тоже непроста, используется 9 лопастей, на конце каждой присутствует специальный «наконечник» для сужения потока воздуха и его концентрированного направления на радиатор. Этому же способствуют рёбра на обратной стороне лопастей, также они «сглаживают» воздушный поток.

Помимо бэкплейта в системе охлаждения используется дополнительная металлическая пластина для усиления конструкции.