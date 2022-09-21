Неожиданное появление Ampere в составе новой видеокарты.

wu yi, Unsplash

NVIDIA и производители партнёры видеокарт GeForce RTX 40 пока не раскрывают тонкости дизайна печатных плат, однако некоторые производители в промо-материалах в той или иной степени демонстрируют свои решения. Например, в видеоролике ZOTAC для GeForce RTX 4090 в исполнении AMP Extreme AIRO печатная платы появляется, чтобы уведомить потенциальных покупателей о применении схемы питания 24+4. Во время быстрой смены кадров мало кто обращал внимание на графический процессор, но внимательные пользователи нашлись и были удивлены — с платы на них смотрел GPU старой линейки, сообщает VideoCardz.

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Это может быть просто ошибкой, возможно, при создании демонстрационной 3D модели видеокарты использовали готовую модель старого GPU. С другой стороны, ранее неоднократно появлялись слухи о том, что GA102 поколения Ampere и новый AD102 Ada Lovelace совместимы по выводам, что позволяло партнёрам-производителям видеокарт NVIDIA использовать GA102 для разработки и тестирования печатных плат. Возможно, это было так, тогда понятно, как GA102 попал в 3D модель новой RTX 4090.

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