На прошлой неделе Intel объявила, что бренды Pentium и Celeron в мобильном сегменте больше существовать не будут, в 2023 году им на смену приходит Intel Processor. Иными словами, мобильные процессоры начального уровня будут объединены под единым брендом, считается, что так потребителю будет проще ориентироваться в номенклатуре моделей, а компании — проще доносить до потребителя преимущества той или иной серии. Intel не уточнила, какие кодовые имена получат будущие модели Intel Processor, но уже появились предположения. Похоже, что первые мобильные процессоры с новой схемой именования были обнаружены в загрузочных логах японским энтузиастом Coelacanth's Dream, сообщает VideoCardz.
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Загрузочные логи содержали названия следующих неизвестных процессоров Alder Lake-N:
- Intel(R) N100 (family: 0x6, model: 0xbe, stepping: 0x0)
- Intel(R) N200 (family: 0x6, model: 0xbe, stepping: 0x0)
Считается, что эти семейства станут заменой процессорам Pentium и Celeron с низким энергопотреблением. Можно предположить, что новые процессоры будут называться в соответствии с маской Intel Processor N1xx и N2xx, где x — произвольные цифры. Но это не точно, поскольку в данном случае непонятно, как обозначение процессора будет отражать принадлежность к тому или иному поколению.
Отмечается, что в серии процессоров Alder Lake-N самые производительные модели предложат 2×P-ядра и 8×E-ядер, а диапазон их базовой мощности будет лежать в пределах от 9 до 15 Вт. Что касается конкретно моделей N100 и N200, они могут быть 4-ядерными и 4-поточными, оснащаться интегрированной графикой Gen12 GT1 с 32 блоками EU.
- Источник:
- Coelacanth's Dream
- VideoCardz