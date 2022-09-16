Про настольный сегмент пока не сообщается, гиперпень должен остаться!

Компания Intel официально сообщила, что в мобильной линейке продуктов 2023 года на смену брендам начального класса Intel Pentium и Intel Celeron придёт Intel Processor. Под этим новым брендом будут объединены все основные базовые продукты. Жаль, что бренды с такой богатой историей уходят и на замену им приходит обычный «Процессор Intel», но, судя по всему, данное изменение пока касается только мобильных платформ, про настольные компания ничего не сообщает. Также нетронутыми останутся уже выпущенные продукты.

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Как отмечается в заявлении, благодаря новой, более рациональной системе брендов Intel продолжит концентрировать внимание на своих флагманских брендах: Core, Evo и vPro. Кроме того, изменения должны повысить эффективность информирования клиентов о преимуществах каждого продукта, упростить процесс выбора и покупки.