Мощный мини-ПК для игр и создания контента.

Intel выпускает NUC 12 Enthusiast под кодовым названием Serpent Canyon — производительный мини-ПК и комплект для досборки, который ориентирован на геймеров и создателей контента. Это первый мини-ПК с мощной дискретной графикой Arc серии A, которая за счёт технологии Intel Deep Link может работать в паре с интегрированной графикой процессора, ускоряя выполнение некоторых рабочих задач. Основу NUC 12 Enthusiast составляют:

14-ядерный и 20-поточный мобильный процессор Intel Core i7-12700H с максимальной частотой до 4,7 ГГц и интегрированной графикой Iris Xe 96EU, работающей на частоте до 1,4 ГГц.

Дискретная видеокарта Intel Arc A770M с 16 ГБ видеопамяти GDDR6.

16 ГБ DDR4-3200 (2×8 ГБ) формата SO-DIMM

Твердотельный накопитель (SSD) M.2 NVMe объёмом 1 ТБ с поддержкой PCIe 4.0 x4

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Всё это вместе с другими компонентами помещается в корпус размерами 230×180×60 мм и объёмом 2,5 литра, используется блок питания мощностью 330 Вт.

В комплекте для досборки самостоятельно можно установить до 64 ГБ оперативной памяти, для установки накопителей доступно два M.2 PCIe 4.0 x4 и один M.2, совместимый с PCIe 3.0 x4 и SATA3 устройствами.

Два подключения внешних устройств есть два порта Thunderbolt 4 и шесть USB 3.2 Gen2 (Type A), а за беспроводную связь отвечают адаптеры Intel: i225-LM 2,5 Гбит/с и беспроводной Killer Wi-Fi 6E AX1690i с Bluetooth 5.2.

Интересно устроена система охлаждения, она очень компактная: дискретный графический процессор и видеопамять накрыты тепло-распределителями, которые соединяют с небольшим радиатором пять тепловых трубок, к этому же радиатору подходят три тепловые трубки от тепло-распределителя процессора. Кроме того, реализовано охлаждение элементов питания. Воздушный поток создаётся двумя центробежными вентиляторами.

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Intel NUC 12 Enthusiast в виде готового мини-ПК и комплекта ожидается в продаже в конце сентября по цене от 1180 до 1350 долларов США, в зависимости от конфигурации.