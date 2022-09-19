Новые модели основаны на MediaTek Dimensity 9000+.

ASUS представила игровые смартфоны ROG Phone 6D и 6D Ultimate, модели основаны на чипсете MediaTek Dimensity 9000+, в отличие от выпущенных в июле ROG Phone 6, которые использовали Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1. Дизайн и многие характеристики не изменились: тот же дисплей, камеры, аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки, даже аксессуары от ROG Phone 6 и 6 Pro совместимы с моделями 6D, пишет GSMArena, но есть существенные отличия.

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В ASUS ROG Phone 6D используется LPDDR5X память, «ультимативная» версия предлагает до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти UFS3.1, а стандартная версия — до 16 ГБ и 256 ГБ соответственно. Вариант 6 Pro предлагал до 18 ГБ ОЗУ, но в вариантах на базе чипсета Qualcomm использовалась LPDDR5.

Пожалуй, главное внимание в ROG Phone 6D Ultimate привлекает уникальная система охлаждения AeroActive: на задней панели располагается подвижная заслонка с электроприводом, которая открывает прямой доступ к внутренним компонентам системы охлаждения при подключении внешнего активного блока AeroActive Cooler 6. Это позволяет направить поток воздуха прямо внутрь корпуса смартфона и существенно увеличить эффективность теплоотвода.





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Варианты ASUS ROG Phone 6D будут доступны в одном цвете Space Grey, ресурс GSMArena приводит цены в Великобритании: 799 фунтов стерлингов за базовую модель и 1199 фунтов стерлингов для версии Ultimate, которая поставляется вместе внешним блоком активного охлаждения AeroActive Cooler 6.