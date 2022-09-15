Инженер программист Майк Блюменкранц (Mike Blumenkrantz) смог увеличить производительность драйвера RADV Vulkan, сообщает Phoronix. Специалист известен работой над рядом проектов, так в компании Valve он принимал участие в разработке драйвера Zink для реализации OpenGL поверх Vulkan, отмечает ресурс, а в последнее время преследовал цель снизить нагрузку на центральный процессор при выполнении некоторых операций в драйвере RADV Vulkan.
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В процессе работы было обнаружено, что драйвер RADV был ощутимо медленнее проприетарного драйвера AMDGPU-PRO в операциях отрисовки, примерно на 14%, 28,3 млн отрисовок в секунду против 32,8 млн соответственно. После ряда исправлений с драйвером RADV в том же тесте удалось добиться уже 44 млн отрисовок в секунду — это на 55% больше, чем в текущей реализации RADV для Mesa, а преимущество над AMDGPU-PRO составляет примерно 30%.
Блюменкранц внёс около 20 исправлений, затрагивающих около 200 строк кода драйвера RADV. Запрос на слияние создан и ожидается, что эти исправления будут внесены в драйвера Mesa 22.3, релиз которых ожидается в этом году. Пока неизвестно, окажут ли эти изменения влияние на производительность в реальных рабочих нагрузках, Vulkan играх в Linux.
- Источник:
- Mike Blumenkrantz, блог Super. Good. Code.
- Phoronix
- Wccftech