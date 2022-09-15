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TEAMGROUP выпускает память T-FORCE VULCANα DDR5 с поддержкой AMD EXPO
Одиночные модули и парные комплекты с частотой до 6000 МГц.
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Ассортимент оперативной памяти компании TEAMGROUP пополнился новой серией модулей и комплектов VULCANα DDR5 с поддержкой технологии AMD EXPO. Как известно, с новой платформой компания AMD представила технологию EXPO для автоматического разгона оперативной памяти. На модуль записываются специальные профили с настройками для достижения наилучшей производительности.

Источник: TeamGroup

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VULCANα DDR5 будет доступна с частотами 5200 МГц (CL38-40-40-84), 5600 МГц (CL40-40-40-84) и 6000 МГц (CL38-38-38-78). Все модули будут продаваться как отдельно, так и в парных комплектах. Для DDR5-5200 выпускаются модули объёмом 8 ГБ, для более скоростных решений — объёмом 16 ГБ. В числе достоинств отмечается наличие алюминиевого штампованного радиатора с прочной защёлкивающейся конструкцией, радиатор обеспечивает отвод тепла не только от микросхем памяти, но и от микросхемы контроллера питания PMIC. Предлагается две расцветки: красная и чёрная. Стоимость и сроки начала продаж не уточняются.

Источник: TeamGroup
Источник:
TeamGroup
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#ddr5 #оперативная память #teamgroup
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