Он входит в фирменную серию под названием Index, спецификации стандартные.

Китайская компания GUNNIR выпустила новый вариант видеокарты Intel Arc A380 в фирменной серии INDEX. Вариант не получил дополнительного питания и, вероятно, ориентирован на применение в системах с небольшим энергопотреблением. Основные спецификации видеокарты соответствуют стандартным: базовая частота графического процессора 2000 МГц и 6 ГБ видеопамяти GDDR6 15,5 Гбит/с с общей шиной 92-бит.

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Стоит напомнить, что компания GUNNIR первой представила нестандартную видеокарту Arc A380 в исполнении Photon, в сравнении с INDEX она имеет более высокую тактовую частоту 2450 МГц и энергопотребление до 92 Вт, что требовало наличия дополнительного питания.

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На первый взгляд, конструкция GUNNIR Intel Arc A380 INDEX мало чем отличается от варианта Photon: используется алюминиевый радиатор и два вентилятора. На рендерах и снимках не видно, используется ли тепловая трубка. Отличается дизайн кожуха, он не имеет какой-либо подсветки. Печатная плата использует схему фаз питания 2+1, набор видеовыходов представлен тремя DisplayPort и одним HDMI. Видеокарта появилась на китайской площадке JD.com и стоит 1149…1199 юаней, что на 100 юаней дешевле, чем у модели Photon. Это примерно равно 165…172 долларам США.