Остаётся 6 дней до возможной презентации.

Поток различной информации и слухов о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 40 не иссякает, всё указывает на то, что 20 сентября компания, скорее всего, представит новые видеокарты, по крайней мере, одну модель флагманского уровня RTX 4090. Кроме неё инсайдеры ожидают в этом году выход сразу двух вариантов RTX 4080, которые будут существенно отличаться. Точные характеристики пока неизвестны, но ресурс VideoCardz собрал воедино всю информацию от инсайдера, известного в Twitter* под псевдонимом @kopite7kimi, и участников китайского технологического форума ChipHell, которые в последние несколько недель были крайне активны в обсуждениях грядущих осенних новинок.

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В итоге получилась таблица с предполагаемыми основными техническими характеристиками моделей. Неизвестно, какие сюрпризы может скрывать новая архитектура, так что к этой информации стоит отнестись с долей скептицизма, например, в прошлый раз никто не угадал, что NVIDIA удвоит количество CUDA-ядер.

Флагман RTX 4090 якобы основан на графическом процессоре (GPU) AD102-300, в котором активны 16384 CUDA-ядра, а тактовая частота чипа достигает 2520 МГц. Все указанные видеокарты используют GDDR6X видеопамять, у флагмана чипы 21 Гбит/с, общий объём памяти 24 ГБ, а шина — 384-бит. Варианты RTX 4080 основаны на GPU AD103, версия под номером 300 используется для старшего варианта и предлагает 9728 CUDA-ядер, а также тактовую частоту до 2505 МГц. Эта видеокарта оснащается 16 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной и чипами 23 Гбит/с. Вариант попроще использует версию GPU под номером 400, в данном случае CUDA-ядер уже 7680, частота чуть повыше — до 2610 МГц. Подсистема памяти урезана до 12 ГБ с шиной 192 бит, используются чипы 21 Гбит/с.

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По слухам, продажи RTX 4090 должны начать к концу октября, модель уже отметилась в каталоге нескольких торговых площадок, предварительные цены были установлены в диапазоне 2000…2800 долларов США на нестандартные модели.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* ChipHell VideoCardz * заблокирован в РФ