Ожидается презентация решений среднего класса от ASUS, ASRock, MSI, GIGABYTE и BIOSTAR.

AMD запланировала на 4 октября новый вебинар, он будет посвящён материнским платам среднего сегмента на базе чипсетов B650E и B650. На мероприятие приглашены представители таких компаний, как ASUS, ASRock, MSI, GIGABYTE и BIOSTAR. Как ожидается, производители перечислят подготовленные к началу продаж модели и расскажут об их особенностях. Продолжительность всего мероприятия 60 минут, начнётся оно с общего взгляда на возможности чипсетов B650E и B650, так что для подробной презентации продуктов у компаний будет не так уж и много времени.

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На данный момент AMD представила два чипсета для платформы AM5, но каждый из них имеет два варианта: базовый и экстремальный, последний отличается полной поддержкой интерфейса PCIe 5.0 для накопителей M.2 и видеокарт. AMD запланировала выпуск процессоров Ryzen 7000 и материнских плат X670E и X670 на 27 сентября, платы на базе чипсетов B650E и B650 появятся в октябре.