Окно и вкладки терминала можно персонализировать.

Microsoft внедрила широкие возможности настройки внешнего вида терминала Windows в новой предварительной версии Windows Terminal Preview 1.16, которая стала доступна накануне, сообщается в блоге компании. Стандартный вид терминала теперь можно персонализировать, настроив строку вкладок, сами вкладки, а также окно приложения. Судя по изображениям и примерам, теперь гораздо больше возможностей для настройки цветовой схемы, фона, шрифтов и других параметров, описание которых с примерами можно найти в документации. На данный момент темы настраиваются вручную с помощью конфигурационного файла JSON, но позже возможность выбора и настройки тем должны интегрировать в пользовательский интерфейс.

Цвета, фон и другие параметры теперь настраиваются с помощью конфигурационного JSON файла. Источник: Microsoft Devblogs

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Кроме того, по умолчанию терминал теперь будет использовать тёмную тему вместо системной, а также новый механизм рендеринга (впервые появился в версии 1.13), положительно отличающийся повышенной производительностью, поддержкой различных начертаний текста, гиперссылок и эффектов. Все эти достоинства можно оценить, если поддерживается аппаратное ускорение на стороне графического процессора, в противном случае происходит переключение на другой механизм рендеринга, не нуждающийся в ускорении.

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Стабильная версия терминала Windows тоже получила обновление 1.15, стоит отметить новую возможность выделения текста и навигации с помощью клавиатуры, подробнее с изменениями можно ознакомиться в примечаниях к выпуску.