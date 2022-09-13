Что-то не запускается, что-то неиграбельно, но некоторые игры довольно неплохо работают.

Mizter_X94, Pixabay

NVIDIA представила видеокарты GeForce GTX 400-серии в 2010 году, флагманы линейки были очень горячими, прожорливыми и шумными. Тогда ещё референсные варианты занимали два слота расширения, а для охлаждения использовалась не самая лучшая конструкция с центробежным вентилятором и относительно небольшим радиатором на тепловых трубках. С отводом до 250 Вт тепла всё это справлялось довольно посредственно, порой температуры превышали 90°C и некоторые энтузиасты даже умудрялись жарить яичницу на старших моделях.

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Можно ли рассматривать в 2022 году флагманы этой серии как временное решение? Может быть, на осенне-зимний сезон видеокарта и подойдёт, если спустя столько лет удастся найти работоспособный вариант. YouTube блогер RandomGaminginHD протестировал GTX 470 в современных играх, на удивление, видеокарта позволяет ещё во что-то поиграть.

The Witcher 3, 720p Lowest, 53 FPS

Stray, 720p Lowest, 46 FPS

Saints Row, 800x600 Lowest, 31 FPS

GTA V, 1080p Lowest, 93 FPS

RDR 2 неиграбелен

Battlefield V, 720p (60%) Lowest, 52 FPS

Fortnite, 1080p Performance Mode, 114 FPS

Драйвера Game Ready для этой серии видеокарт давно не выпускаются, да и не со всеми современными системами видеокарта может работать, так автору теста не удалось добиться работоспособности на платформе Intel LGA 1700, а вот на системе с AMD Ryzen 3600 видеокарта заработала. В играх есть проблемы совместимости, но The Witcher 3 и Stray вполне сносно работают в разрешении 720p и при самых низких настройках графики, GTA V очень хорошо работает в 1080p, сносно работает Fortnite, а вот RDR 2 оказался неиграбелен, в Saints Row можно с трудом играть в разрешении 800×600.

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