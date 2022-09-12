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Microsoft тестирует блокировщик видеорекламы в Edge для Android
На данный момент инструмент тестируется в Edge Canary.
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Похоже, что Microsoft планирует реализовать возможность блокировки рекламы в видео для мобильного браузера Edge — данный инструмент уже обнаружили в тестовой версии браузера Canary. Об этом сообщает gHacks, ссылаясь на информацию известного на Reddit пользователя и тестировщика браузеров под псевдонимом Leopeva64-2. Инструмент получил название Block Video Ads и является дополнением для встроенного в мобильный браузер блокировщика рекламы. Для включения достаточно найти одноимённую секцию на встроенной в браузер странице с экспериментальными функциями edge://flags.

Источник: Leopeva64-2, Reddit

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Как отмечает gHacks, по умолчанию встроенный блокировщик в мобильном браузере отключён, задействовать его можно в настройках конфиденциальности и безопасности, вероятно, если Block Video Ads появится в финальной версии браузера, то включать его тоже потребуется вручную. Неизвестны сроки релиза и список поддерживаемых сайтов, автором находки отмечена работоспособность на YouTube.

Источник:
gHacks
Leopeva64-2, Reddit
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#microsoft #браузеры #microsoft edge
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