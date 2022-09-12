Несмотря на низкий базовый TDP, максимальная частота процессора довольно высока.

В тесте Geekbench отметился первый процессор Intel Raptor Lake-S с пониженным энергопотреблением, им стал Core i7-13700T, который предлагает конфигурацию из 16 ядер и 24 потоков при базовом TDP 35 Вт, сообщает VideoCardz. Модели T-серии ориентированы на системы с низким энергопотреблением и/или малым форм-фактором, когда невозможно организовать охлаждение, способное отвести несколько сотен ватт тепла. Судя по отчёту Geekbench, рассматриваемый процессор имеет очень низкую базовую тактовую частоту 1,4 ГГц, но при этом может повышать её до немалых 4,8 ГГц. Тест проводился на платформе с оперативной памятью DDR4-3200, что нужно учитывать при сравнении, прирост от DDR5 в тестах Geekbench довольно высок.

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Наибольший результат i7-13700T в однопоточном тесте составил 1939 баллов, в многопоточном — 11564 балла. По оценке VideoCardz, низкий базовый TDP не помешал i7-13700T догнать и даже опередить 10-ядерный и 16-поточный i5-12600K, средние результаты последнего примерно равны 1850 и 11600 баллам в одно- и многопотоке соответственно. Также i7-13700T в этом тесте быстрее 8-ядерного и 16-поточного AMD Ryzen 7 5800X.

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Презентацию процессоров Intel Raptor Lake ожидают 27 сентября на мероприятии Innovation 2022, предполагается, что первыми на рынке появятся модели K с разблокированным множителем.