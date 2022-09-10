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Инсайдер: графические процессоры AD106/107 для GeForce RTX 40 будут иметь 8 линий PCIe
Для бюджетных сборок это может стать проблемой.
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Бюджетные графические процессоры всё чаще получают урезанную шину PCIe, что в условиях перехода на новую версию интерфейса затрудняет обновление не самых современных, но порой всё ещё довольно актуальных систем. Похоже, что данная тенденция продолжится, так Twitter* инсайдер @kopite7kimi утверждает, что графические процессоры NVIDIA среднего и бюджетного класса будут использовать 8 линий PCIe. Речь идёт о графических процессорах AD106 и AD107, которые, предположительно, могут стать основой таких видеокарт, как RTX 4060 и RTX 4050.

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Инсайдер не уточняет версию интерфейса, но по ряду предположений, новые видеокарты будут использовать PCIe 5.0. С одной стороны, вполне вероятно, с другой стороны, не все грядущие материнские платы предложат поддержку нового интерфейса для видеокарт и здесь может возникнуть проблема, когда владельцы бюджетных систем будут терять производительность при установке PCIe 5.0 видеокарты с урезанным интерфейсом в разъём PCIe 4.0 и старше. Остаётся ждать официальных характеристик, возможно, новые видеокарты будут менее восприимчивы к работе на старых версиях PCIe или для бюджетных решений версию интерфейса понизят, что, конечно, маловероятно.

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Также инсайдер назвал ориентировочный уровень производительности графического процессора AD106 — до 7000 баллов в 3DMark Time Spy Extreme. Такой результат позволяет модели подняться на ступеньку выше относительно предшественника и соперничать с RTX 3070 текущего поколения.

Источник:
@kopite7kimi в Twitter*
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#nvidia #видеокарты
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эта карта для разрешения 1280х800. если карта куйня может проще взять было Ryzen 5 PRO 5650G и интегрированной графикой и вышло дешевле и по графике даже лучше.
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Иван Романов
12:14
ну если проц с реальным тдп в твоих любимых программках не сильно более 200вт, таки да. ну ты знаешь скок щас ай 9 потребляют. какого нить DEEPCOOL AK500 хватит 89 процентам юзверей.
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FelsheR-Z 03
12:14
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Zorro
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Читай выше нормальный проц а 65вт это значит что холодный.
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