Для бюджетных сборок это может стать проблемой.

Бюджетные графические процессоры всё чаще получают урезанную шину PCIe, что в условиях перехода на новую версию интерфейса затрудняет обновление не самых современных, но порой всё ещё довольно актуальных систем. Похоже, что данная тенденция продолжится, так Twitter* инсайдер @kopite7kimi утверждает, что графические процессоры NVIDIA среднего и бюджетного класса будут использовать 8 линий PCIe. Речь идёт о графических процессорах AD106 и AD107, которые, предположительно, могут стать основой таких видеокарт, как RTX 4060 и RTX 4050.

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Инсайдер не уточняет версию интерфейса, но по ряду предположений, новые видеокарты будут использовать PCIe 5.0. С одной стороны, вполне вероятно, с другой стороны, не все грядущие материнские платы предложат поддержку нового интерфейса для видеокарт и здесь может возникнуть проблема, когда владельцы бюджетных систем будут терять производительность при установке PCIe 5.0 видеокарты с урезанным интерфейсом в разъём PCIe 4.0 и старше. Остаётся ждать официальных характеристик, возможно, новые видеокарты будут менее восприимчивы к работе на старых версиях PCIe или для бюджетных решений версию интерфейса понизят, что, конечно, маловероятно.

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Также инсайдер назвал ориентировочный уровень производительности графического процессора AD106 — до 7000 баллов в 3DMark Time Spy Extreme. Такой результат позволяет модели подняться на ступеньку выше относительно предшественника и соперничать с RTX 3070 текущего поколения.

Источник: @kopite7kimi в Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ