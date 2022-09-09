Решение должно комплектоваться активной системой охлаждения.

GALAX объявила на своей странице в Weibo о подготовке твердотельного накопителя (SSD) M.2 нового поколения с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, он станет частью премиальной линейки Hall Of Fame (HOF) и получит название HOF EXTREME 50. Судя по всему, компания намеревается представить накопитель в ближайшее время, сроки не уточняются, но можно предположить, что больше подробностей станет известно с запуском новой платформы AMD AM5 и процессоров AMD Ryzen 7000 в конце сентября.

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Сообщается, что в основу накопителя ляжет новейший контроллер Phison PS5026-E26 и 232-слойная флэш-память 3D TLC NAND. Такую память в конце июля начала поставлять Micron. По данным GALAX, скорость последовательного чтения накопителя 12 ГБ/с, а записи 10 ГБ/с. Количество произвольных операций чтения и записи блоками 4 КБ достигает 1,5 млн IOPS и 1,25 млн IOPS соответственно. Накопители появятся в вариантах объёмом 1/2/4 ТБ.

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Накопитель будет поставляться с новой активной системой охлаждения, покупатель сможет самостоятельно сделать выбор, устанавливать ли комплектное решение или использовать то, что предлагает материнская плата. Кроме того, покупатели нового премиального SSD GALAX получат различные привилегии, касающиеся поддержки и гарантийного обслуживания, сообщает MyDrivers.