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CORSAIR анонсировала ультратонкую беспроводную клавиатуру K100 AIR
С механическими переключателями CHERRY MX Ultra Low Profile.
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CORSAIR анонсировала беспроводную полноразмерную механическую клавиатуру K100 AIR, она станет самой тонкой клавиатурой в портфолио компании — толщина корпуса в наиболее тонкой части составляет 11 мм. Модель отличается минималистичным дизайном, алюминиевой рамой, чувствительными низкопрофильными переключателями CHERRY MX Ultra Low Profile и универсальными возможностями подключения с низкой задержкой — клавиатура подойдёт как для игр, так и для продуктивной работы. При выключенной подсветке одного заряда аккумулятора может хватить более чем на неделю, заявлено до 200 часов работы, если же подсветку оставить включённой — до 50 часов.

Источник: CORSAIR

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Поддерживается несколько способов подключения, в первую очередь это фирменная беспроводная технология SLIPSTREAM, которая позволяет подключать к одному передатчику несколько устройств CORSAIR и отличается низкой задержкой с увеличенным радиусом работы. Ещё одним вариантом беспроводного подключения является Bluetooth. Также клавиатуру можно подключить и по USB кабелю, задействовав частоту опроса 8000 Гц. В беспроводном режиме возможно быстрое переключение между устройствами, для этого предусмотрена специальная кнопка, присутствует 128-битное шифрование AES.

Источник: CORSAIR

Из дополнительных возможностей стоит отметить наличие четырёх программируемых клавиш для макросов, специальных мультимедийных клавиш и алюминиевый регулятор громкости. Макросы и настройки подсветки можно записывать в профили, до 50 таких профилей можно сохранить во встроенную память клавиатуры объёмом 8 МБ. Настройка осуществляется через единый интерфейс фирменного приложения iCUE.

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В продаже CORSAIR K100 AIR ожидается 4 октября, стоимость на данный момент не уточняется.

Источник:
CORSAIR
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#corsair #клавиатура
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