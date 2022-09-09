Процессор протестировали в двух режимах.

Запуск новых процессоров AMD Ryzen 7000 намечен на 27 сентября. Самым младшим процессором в стартовой линейке является 6-ядерный и 12-поточный Ryzen 5 7600X стоимостью 299 USD. Модель приходит на замену Ryzen 5 5600X, достаточно популярной модели для игровых ПК. Похоже, что обзоры появятся только за день до релиза, а не за неделю, как предполагалось ранее, но у ресурса VideoCardz есть несколько ранних результатов Ryzen 5 7600X в бенчмарке Cinebench R23, с включённой технологией Core Performance Boost (CPB) и без неё.

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Как сообщает ресурс, на тестовой системе с материнской платой X670E, оперативной памятью DDR5-6000 и отключённой технологией CPB новинка набрала 1681 балл в однопотоке и 13003 бала в многопотоке, повышая частоту до 4,7 ГГц при энергопотреблении около 60 Вт и температуре 56°C. Для охлаждения использовалась жидкостная система класса AIO с парой вентиляторов и, вероятно, двухсекционным радиатором.

Включение технологии CPB повышает производительность примерно на 14% и процессор набирает 1920 и 14767 баллов соответственно, повышая частоту уже до 5,45 ГГц. Энергопотребление при этом увеличивается до 110 Вт, а температура до 92°C. Как отмечает ресурс, это ранние тесты на предварительных версиях BIOS, которые могут завышать напряжение, отсюда и высокие температуры, так что пока не стоит ориентироваться на эти данные.

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Что касается результатов в Cinebench R23, без CPB Ryzen 5 7600X опережает предшественника на 10% в однопотоке и на 20% в многопотоке. При включении CPB преимущество увеличивается и составляет уже 26% и 37% соответственно.