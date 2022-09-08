Когда появится это решение среднего класса, неизвестно.

Intel подготавливает к глобальному запуску старшие графические решения Arc A7, про решения среднего сегмента A5 информации в последнее время не было никакой, представители компании были сосредоточены только на видеокартах A770 и A750, которые и планируется выпустить в ближайшее время. На данный момент известно только об одной модели среднего уровня — это Arc A580. Сегодня её заметили в базе данных CompuBench, что позволяет ознакомиться с некоторыми характеристиками.

Выдержка из отчёта. Источник: CompuBench

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В отчёте CompuBench присутствует значение Compute Units, которое в случае с видеокартами Intel Arc отражает количество векторных блоков Vector Engines или XVE. Они объединяются вместе с другими блоками в укрупнённую вычислительную единицу Xe-Core. В архитектуре Xe-HPG текущего поколения каждый Xe-Core содержит 16 блоков XVE, таким образом, 384 Compute Units из отчёта бенчмарка превращаются в 24 Xe-Core, полный чип содержит 32 таких блока. Также присутствует базовая частота графического процессора 2100 МГц.

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В базе данных CompuBench есть результаты младшего решения линейки Intel Arc A380, в сравнении модель A580 в среднем на 58% быстрее, не так много при трёхкратном преимуществе в количестве блоков Xe, возможно, работает видеокарта не в полную силу. С учётом того, что старшие решения A7 противопоставляются компанией Intel видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3060, можно предположить, что A580 может стать конкурентом RTX 3050.