AMD сообщила о выпуске FSR 2.1 — обновления для своей фирменной технологии масштабирования изображения. Новая версия доступна для разработчиков на портале GPUOpen и уже внедрена в игру Farming Simulator 22 с обновлением 1.7.1, которое стало доступно ранее на этой неделе. В FSR 2.1 инженеры AMD усовершенствовали алгоритмы масштабирования и исправили проблемы, обнаруженные после первоначального выпуска второй итерации технологии, такие как ореолы и мерцание. Также технология теперь должна лучше обрабатывать анимированные текстуры и мелкие частицы, например, искры и дым. Подробное техническое описание исправлений с наглядными примерами приводится в блоге GPUOpen, также на YouTube канале AMD опубликовано сравнительное видео.
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Для разработчиков игр обновление технологии до новой версии не должно составить труда, API на стороне приложения не изменился, плагины для современных версий движка Unreal Engine 4 и 5 уже обновлены, также улучшилась документация.
Общее количество игр с поддержкой FSR 2 увеличилось до 45. Если учитывать уже анонсированные на Gamescom 2022, список пополнили 17 проектов.
- Анонсированы недавно
- Saints Row
- The Callisto Protocol
- HITMAN 3
- Forspoken
- Ghostwire: Tokyo
- Lies of P
- Ещё 11 новых игр
- Choo-Choo Charles
- Cyberpunk 2077
- Deep Rock Galactic
- Destroy All Humans! 2 – Reprobed
- Miasma Chronicles
- No One Survived
- Project Haven
- Red Dead Redemption 2
- Scathe
- Scorn
- VEIN
Полный список поддерживаемых игр
- Источник:
- AMD Community
- GPUOpen