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Intel Core i9-13900K готов вытеснить AMD FX из рейтинга разгона выше 8 ГГц
Кто-то уже разогнал образец процессора до такой частоты и это только разминка.
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Похоже, что Intel собирается основательно встряхнуть рейтинги разгона и подвинуть засидевшиеся там процессоры AMD FX. С выходом процессоров Raptor Lake-S нас ожидают новые рекорды — на это намекает результат, опубликованный ресурсом Wccftech. Оверклокер, оставшийся анонимным, уже смог достичь частоты 8 ГГц на процессоре Intel Core i9-13900K при восьми активных ядрах. Таких показателей с процессорами Intel не удавалось добиться со времён старых Celeron и Pentium 4, которые были выпущены в начале 2000-х годов, отмечает ресурс.

Источник: Wccftech

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На данный момент рекорд в рейтинге разгона принадлежит AMD FX-8370, процессор удалось разогнать до частоты 8,72 ГГц. Вполне вероятно, что этот рекорд будет побит. Судя по комментариям оверклокера ресурсу Wccftech, 8 ГГц — это только начало, такие частоты процессор покоряет довольно легко, разумеется, под жидким азотом. В данном случае напряжение на процессоре пришлось повысить до 1,792 В.

Источник: HWBot, 10 первых позиций рейтинга CPU Frequency
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Результат также подкрепляет слухи о том, что процессоры Intel Core 13-го поколения обладают отличным разгонным потенциалом, что позволит на системах потребительского класса с хорошим охлаждением разогнать производительные ядра до 6,0 ГГц. Инсайдеры даже предполагали, что со временем такая модель может официально появиться в продаже.

Источник:
Wccftech
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