Инсайдер опубликовал сравнительные данные, но не уточнил, какие видеокарты сравнивались.

Официальной информации о характеристиках и производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 серии до сих пор нет, но всё большее количество слухов указывает на приближающийся анонс нового поколения видеокарт, как минимум, этого ожидают на следующей конференции GTC, которая начнётся 19 сентября.

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Инсайдер под псевдонимом @QbitLeaks в Twitter* намекает, что на предстоящем мероприятии действительно запланирована часть про новые видеокарты, возможно, это будет даже презентация моделей с информацией о характеристиках и производительности. Как отмечает Wccftech, инсайдер опубликовал диаграмму, где сравнивается производительность неназванных решений текущего и нового поколения, сообщив, что это якобы официальные данные сравнения в 4K разрешении при включённой трассировке лучей не для флагманской видеокарты. Это может быть RTX 4080, если даже так, то неизвестно, с какой моделью велось сравнение, аналогичной или флагманом текущего поколения.

В сравнении участвовали избранные игры NVIDIA, есть только относительные значения, которые показывают, во сколько раз новая модель быстрее предыдущей. Судя по данным, в среднем, от новых видеокарт можно ожидать двукратный прирост производительности, впрочем, об этом инсайдеры говорят уже долгое время.

Control ×2

Metro Exodus Enhanced Edition ×2

Minecraft ×1,8

Quake II RTX ×2,2

Dying Light 2 ×1,9

Cyberpunk 2077 ×2,1

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В таких движках визуализации, как Autodesk Arnold, Blender Cycles и Chaos V-Ray ожидается аналогичное повышение производительности — в 2…2,2 раза.

Источник: @QbitLeaks в Twitter* Wccftech * заблокирован в РФ