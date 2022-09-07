В каталоге официального интернет-магазина заметили четыре платы AMD AM5.

Процессоры AMD Ryzen 7000 и первые материнские платы на базе чипсетов X670E и X670 появятся 27 сентября, в каталогах ряда торговых площадок уже заметили предварительные цены новых продуктов, однако сложно сказать, реальные ли это значения или временные заполнители. Но теперь можно взглянуть на официальные цены ряда материнских плат MSI — они появились в официальном американском интернет магазине компании, сообщает VideoCardz.

VideoCardz Цены на материнские платы MSI AMD X670 в США. Источник: MSI

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MSI добавила в каталог четыре материнские платы, цены начинаются от 289,99 USD за модель PRO X670-P WIFI — единственный вариант на базовом чипсете X670. Остальные модели основаны на экстремальной версии X670E. Модель среднего класса MPG X670E CARBON WIFI оценивается в 479,99 USD, модели из флагманской серии MEG дороже: MEG X670E ACE стоит 699,99 USD, а MEG X670E GODLIKE — 1299,99 USD. Ко всему прочему, топовые варианты MEG отличаются богатым комплектом поставки, так с моделью ACE поставляется плата расширения для установки дополнительных накопителей PCIe Gen5, в дополнение к этому комплект GODLIKE включает 4,5-дюймовый OLED-дисплей.