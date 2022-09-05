По слухам, печатные платы будут существенно отличаться.

Сообщество ожидает, что NVIDIA наконец-то подробнее расскажет о следующем поколении видеокарт GeForce RTX 40 на конференции GDC 2022 в конце сентября, но пока информации о будущих видеокартах мало и по большей части она формируется из слухов и инсайдов. Среди этих слухов были и те, что утверждали о появлении RTX 4090 в двух исполнениях с различным уровнем энергопотребления. Якобы плата одной версии будет рассчитана на мощность до 450 Вт, а другой — до 600 Вт. Возможно, аналогичный подход рассматривается и для RTX 4080, ресурс Wccftech сообщает со ссылкой на информацию в Twitter* инсайдера @MEGAsizeGPU, что для RTX 4080 готовят два варианта печатной платы и видеокарты на их основе будут отличаться объёмом памяти.

реклама

По информации инсайдера, первый вариант печатной платы имеет 12-слойную конструкцию, рассчитан на установку до 16 ГБ памяти GDDR6X (256 бит) и будет использоваться партнёрами по платам AIC. Второй вариант печатной платы 10-слойный, рассчитан на установку 12 ГБ памяти GDDR6X (192 бит) и будет использоваться как для видеокарт AIC, так и для эталонных моделей. Также инсайдер намекает, что второй вариант печатной платы кардинально отличается от первого, а не является урезанной/упрощённой версией. Если даже эта информация достоверна, на самом деле неизвестно, готовят ли обе модели для производства или это очередные инженерные образцы. Кроме того, инсайдер рассказал и о печатной плате RTX 4090, она может состоять из 14 слоёв и позволять устанавливать до 24 ГБ памяти GDDR6X.

Источник: @MEGAsizeGPU в Twitter* Wccftech VideoCardz * заблокирован в РФ