Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Предполагаемый образец AMD Ryzen 9 7950X набрал 39000 баллов в многопотоке Cinebench R23
Помогло жидкостное охлаждение.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Только вчера в сети обсуждали предполагаемые результаты инженерного образца нового флагманского процессора AMD Ryzen 9 7950X в бенчмарке Cinebench R23, модель впечатлила как однопоточной, так и многопоточной производительностью. Однако, чтобы полностью реализовать потенциал процессора пришлось использовать жидкостную систему охлаждения — оценки показывали, что качественное охлаждение существенно влияет на производительность. Инсайдеры предостерегают от поспешных выводов, к релизу BIOS могут доработать для более эффективного регулирования, что снизит энергопотребление и нагрев. В данном случае остаётся ждать релиза, а пока можно взглянуть на ещё один результат инженерного образца под хорошей системой жидкостного охлаждения AIO — многоядерная оценка 38984 балла, сообщает VideoCardz со ссылкой на форум ChipHell.

Сравнительные данные: Wccftech, VideoCardz и ChipHell

реклама

Это впечатляющий результат, с которым 16-ядерный и 32-поточный AMD Ryzen 9 7950X может обойти 24-ядерный и 32-поточный Intel Core i9-13900K. В случае с будущим флагманом Intel речь также идёт о результатах инженерных образцов, их было несколько, так в сравнениях присутствует многоядерный результат 40227 баллов, который, скорее всего, был получен в режиме с повышением энергопотребления до 350 Вт, меньший результат, который может соответствовать стандартным параметрам работы, составляет 35700 баллов. В любом случае, пока можно лишь предварительно сделать вывод о плотной конкуренции между двумя флагманскими решениями.

Источник:
ChipHell
Wccftech
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X под нагрузкой нагреваются до 95°C и 90°C
Процессоры Intel Xeon Emerald Rapids получат до 64 ядер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Использование четырех планок памяти существенно снижает производительность процессоров Ryzen 7000
51
Россия: американский самолёт-невидимку B-2 Spirit обнаружит и собьёт отечественная ПВО С-500
73
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
32
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
20
Владельцы криптовалюты из Грузии заработали на ошибке Coinbase $140 млн – биржа хочет вернуть деньги
7
По мнению эксперта дальнобойные ракеты ATACMS не смогут помочь Украине
18
Биткоин рухнул на фоне негативных ожиданий от перехода Эфира на PoS и падения доходов майнеров
14
NVIDIA переносит выпуск видеокарт GeForce RTX 40 на конец 2022 – начало 2023 года – Hardwaretimes
60
Виталик Бутерин назвал Эфир пузырём, ожидает конец бычьего тренда и падение рынка криптовалют
6
Для первой загрузки системы с Ryzen 7000 и матплатой ASRock может понадобиться до 400 секунд
28
Старые iPhone и iPad на iOS 12 получили патч для закрытия серьёзной уязвимости
+
Nvidia подтверждает грядущее падение цен на игровые видеокарты RTX 3000
17
Установленные 1,4 млн раз расширения Chrome отслеживают пользователей для кражи комиссионных
+
Igor'sLAB выявил наилучший способ нанесения термопасты на чип видеокарты — победил метод "колбаска"
8
Геймеры переходят на видеокарты нового поколения
24
Иранский турбореактивный дрон Karrar с шестиствольным пулемётом представлен публике
8
Сбережения жителей РФ в долларах и евро превратились в рубли – причины и последствия происходящего
9
Токен Luna Classic подорожал на 150% за последние дни
5
Какую видеокарту купить для God of War и Horizon Zero Dawn – 6 оптимальных GPU для эксклюзивов Sony
3
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 красуется на фото
7

Популярные статьи

Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
138
Неудачные видеокарты NVIDIA, которые вы не захотите купить осенью 2022
39
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 3
14
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
22
О самых необычных компьютерах
3

Сейчас обсуждают

Uzur
16:41
Где скорость загрузки локаций, игры , подгрузки объектов
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
Uzur
16:40
А где минимальный ФПС и 0.1?
Есть ли смысл переходить с системы с DDR4 3600 МГц на новую с DDR5 6000 МГц - тесты в играх от BFG
WhatAboutJesusChrist
16:40
на самом деле в этом есть много правды, большие медленные водные корабли – очень уязвимые объекты, на текущем уровне развития технологий помочь могут только космические корабли, но человечество пока н...
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
SeTi2019
16:39
Да, да, да... http://www.youtube.com/watch?v=WU1ErYG_wJk
Страны "Большой семерки" решили сами устанавливать цены на российскую нефть - еще один шаг к эмбарго
Александр Александров
16:37
С 14 года держимся
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Роман Кругляков
16:34
Турбина это кал. Всегда.
Снижаются цены на видеокарты - GeForce RTX 3080 уже дешевле 80 тр
1kot4u
16:34
я правильно понимаю, что разгон топового авианосца бритосского флота не увенчался успехом из-за проблем с подсистемой питания и коммутации, а еще там водянку прорвало и крыльчатка вышла из строя?
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
IRanPast
16:29
Про помойку возражений нет?
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
Дмитрий Фомин
16:29
3070 для 2к пойдет. Опять же это мои мысли о покупке монитора 2к 144 Герца.
Какие видеокарты геймеры и школьники из РФ покупали 1 сентября – 5 самых популярных GPU этой осени
kib@rg
16:28
Чиллер в комплекте с 7950X идет? Ну или минимум трехсекционная водянка.
Предполагаемый образец AMD Ryzen 9 7950X набрал 39000 баллов в многопотоке Cinebench R23
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем