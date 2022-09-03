Помогло жидкостное охлаждение.

Только вчера в сети обсуждали предполагаемые результаты инженерного образца нового флагманского процессора AMD Ryzen 9 7950X в бенчмарке Cinebench R23, модель впечатлила как однопоточной, так и многопоточной производительностью. Однако, чтобы полностью реализовать потенциал процессора пришлось использовать жидкостную систему охлаждения — оценки показывали, что качественное охлаждение существенно влияет на производительность. Инсайдеры предостерегают от поспешных выводов, к релизу BIOS могут доработать для более эффективного регулирования, что снизит энергопотребление и нагрев. В данном случае остаётся ждать релиза, а пока можно взглянуть на ещё один результат инженерного образца под хорошей системой жидкостного охлаждения AIO — многоядерная оценка 38984 балла, сообщает VideoCardz со ссылкой на форум ChipHell.

VideoCardz и ChipHell Сравнительные данные: Wccftech

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Это впечатляющий результат, с которым 16-ядерный и 32-поточный AMD Ryzen 9 7950X может обойти 24-ядерный и 32-поточный Intel Core i9-13900K. В случае с будущим флагманом Intel речь также идёт о результатах инженерных образцов, их было несколько, так в сравнениях присутствует многоядерный результат 40227 баллов, который, скорее всего, был получен в режиме с повышением энергопотребления до 350 Вт, меньший результат, который может соответствовать стандартным параметрам работы, составляет 35700 баллов. В любом случае, пока можно лишь предварительно сделать вывод о плотной конкуренции между двумя флагманскими решениями.